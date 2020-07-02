2020/07/02 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا: مستمرون بدعم الجيش العراقي في كافة المجالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/02 | 23:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا: مستمرون بدعم الجيش العراقي في كافة المجالات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا: مستمرون بدعم الجيش العراقي في كافة المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).