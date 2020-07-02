رئيس اركان الجيش يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

2020/07/02 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغدادبحث رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني نيكولاس كارتر، التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس اركان الجيش البريطاني الفريق أول نيكولاس كارتر، وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تخص التعاون العسكري وباقي المجالات الأخرى بين البلدين الصديقين".

واشاد يارالله بحسب البيان، " بالدور الكبير للمملكة باعتبارها كانت ثاني اكبر دول التحالف الدولي في تقديم الدعم والاسناد الى الجيش العراقي في محاربة ما تبقى من خلايا داعش".من جانبه أكد رئيس اركان الجيش البريطاني "استمرار بلاده بدعم الجيش العراقي في المجالات كافة، مشيداً بقدراته وبطولاته في تحقيق الانتصارات على الإرهاب"

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