تركيا تسجل 1186 إصابة جديدة بكورونا

2020/07/03 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الخميس، تسجيل 1186 إصابة جديدة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا.

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