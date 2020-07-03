2020/07/03 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني الفريق اول نيكولاس كارتر، التعاون العسكري وسبل تعزيزه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس أركان الجيش ونظيره البريطاني يبحثان التعاون العسكري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس أركان الجيش ونظيره البريطاني يبحثان التعاون العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).