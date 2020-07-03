أكثر من ألف عراقي يواجه المحكمة الأميركية لمنع ترحيله إلى بغداد: ماذا قرّرت؟

2020/07/03 | 00:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت “رويترز”، إن «المحكمة العليا الأميركية، رفضت الاستماع لمجموعة كبيرة من العراقيين المدانين في جرائم بـ #أميركا لمنع ترحيلهم الوشيك».المدانون يقولون حسب “رويترز”، إنه في حال ترحيلهم إلى بلادهم، وهي #العراق، فإنهم «قد يتعرضون…

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