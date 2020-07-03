مانشستر سيتي يسحق البطل ليفربول برباعية نظيفة

2020/07/03 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحق نادي مانشستر سيتي، منافسه ليفربول، برباعية نظيفة، في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

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