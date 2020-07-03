ريال مدريد يفوز على خيتافي ويوسع الفارق مع برشلونة

2020/07/03 | 00:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق ريال مدريد اليوم الجمعة،(3 تموز 2020)، فوزا ثمينا على خيتافي بنتيجة 1- صفر، ليستمر الملكي...





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