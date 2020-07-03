2020/07/03 | 01:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان تراقب وبصورة مستمرة الآلية المتبعة في عملية الدفن (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

علقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كربلاء، على آلية دفن وفيات فيروس كورونا.

قال مدير مكتب المفوضية في المحافظة ماجد المسعودي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "مفوضية حقوق الإنسان تثمن الآلية التي تتبعها الجهات المعنية في دفن جثث المتوفين بفيروس كورونا، والتي تنسجم مع التعاليم الإسلامية وعلى وفق خطوات صحية مشددة".

وأضاف أن "المفوضية تراقب وبصورة مستمرة الآلية المتبعة في عملية الدفن وما يسبقها من إجراءات تضمن حق المتوفي وذويه في الدفن".

وحول ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي بأن عملية دفن المتوفين بكورونا في محافظة كربلاء تتم بصورة عشوائية، قال المسعودي إن "المفوضية تتابع منذ اليوم الأول عمل الجهات المسؤولة عن الدفن وسجلنا التزامًا كبيرًا من قبلهم بتوجيهات المرجعية الدينية العليا وتعليمات وزارة الصحة"، موضحًا أن "المقبرة المخصصة للمتوفين بالفيروس تضم نحو أربعين متوفيًا بفيروس كورونا".

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة تحذر العراقيين: لدينا أسرة وبلازما..



لا تستمعوا إلى "المتطفلين"

الموقف الوبائي: مؤشر "كورونا" يقترب من 54 ألف إصابة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تعلّق على آلية دفن المتوفين بكورونا: نراقب باستمرار) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تعلّق على آلية دفن المتوفين بكورونا: نراقب باستمرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).