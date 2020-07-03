محاولة أخيرة لإنقاذ الفنانة رجاء الجداوي

2020/07/03 | 01:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الطاقم الطبي المعالج للفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتلقى العلاج في مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية، إنه لم تجر مسحات جديدة للفنانة، مع الاكتفاء بالثلاث مسحات التي أثبتت جميعها إيجابية إصابتها بالفيروس.وأضاف الطاقم الطبي في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية، أن شفاء الجداوي من فيروس كورونا ليس ما يشغل بالهم في […]

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