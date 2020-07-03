ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على خيتافي وينفرد بالصدارة

2020/07/03 | 01:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية حقق فريق ريال مدريد اليوم الجمعة،(3 تموز 2020)، فوزا ثمينا على خيتافي بنتيجة 1- صفر، ليستمر الملكي بالانفراد في الصدارة، بلقاء جرى على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.الشوط الاول ورغم تفوق ريال مدريد في الحيازة والضغط واللعب في ساحة خيتافي، الا ان الاخير تمكن من التراجع الى الخلف وامتصاص الضغط الريالي وانهاء الشوط الاول سلبيا.ومع بداية الشوط الثاني كان ريال مدريد قلقا باستمرار التعادل السلبي فأندفع بكل خطوطه وترك خلفه فراغات استفاد منها خيتافي بالهجمات المرتدة، وتأخر الحل للريال حتى الدقيقة 79 وركلة جزاء سجل منها راموس، لينتهي اللقاء ريالي 1- صفر.وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال الى النقطة 74 والمحافظة على الصدارة وتوسع الفارق الى 4 نقاط مع الوصيف برشلونة.

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