سيئول تؤكد استعدادها لاستئناف الحوار مع بيونغ يانغ

2020/07/03 | 02:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضافت أن "حكومة كوريا الجنوبية تراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية وتحافظ على موقف الاستعداد الثابت وتركز جهودها على تفعيل للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".

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