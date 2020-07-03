الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة الثانية عشر) - عمرو إمام عمر

2020/07/03 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمرو_إمام_عمر أوروبا بين القومية الشوفينية و الديمقراطية الزائفةمدخللم تشهد أى مرحلة تاريخية من مراحل التاريخ مثل هذا السعير من الحمم البركانية للأزمات الوطنية و العالمية ، و لم يشهد قرنا مثل هذا العدد الضخم من المهمات المعقدة المتداخلة مع بعضها فى عقد متشابكة متناقضة كما نشهده الآن ، إن العديد من القضايا الأبدية لنضال الطبقات المسُتغلة من أجل تحقيق العدالة و الحقوق المتساوية بات اليوم متداخلاً ......





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