الولايات المتحدة تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/07/03 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي أكثر من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا، وبرزت ولاية فلوريدا في صدارة الولايات التي تسارعت فيها وتيرة انتشار الفيروس.

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