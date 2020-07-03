الذهب في سوريا… التسعيرة الرسمية أقل من المتداولة بـ 13 ألف ليرة

2020/07/03 | 05:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أسعار #الذهب ارتفاعها في الأسواق السورية، في حين تصر “جمعية #الصاغة” على تسعير الذهب، وفق سعر صرف للدولار أقل من المتداول، الأمر الذي يعزز لجوء الصاغة إلى سوق سوداء للذهب.ورفعت جمعية الصاغة بدمشق،…

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