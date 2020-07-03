الدليمي يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الوقف السني في العراق

2020/07/03 | 06:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب المرشح لرئاسة ديوان الوقف السني في العراق نوري صباح الدليمي، ترشيحه لشغل المنصب....

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