اطلاق سراح زوج إبنة صدام المعتقل منذ عام 2003

2020/07/03 | 07:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي،إطلاق سراح زوج ابنة صدام المعتقل منذ عام 2003....

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