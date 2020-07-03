فليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهرات - الحزب الشيوعي اليوناني

2020/07/03 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني بيان المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليونانيفليسحب الآن مشروع القانون الحقير المتعلق بالمظاهراتيدعو الحزب الشيوعي اليوناني إلى هبَّة شعبية جماهيرية لكي يُسحب الآن مشروع قانون حكومة حزب الجمهورية الجديدة، التي تحاول وضع حق التحرك الشعبي العمالي "في الجبس"، و هو الحق الذي أريقت من أجله أنهار من الدماء.و ليس ادعاء الحكومة أن مشروع القانون "يرتب أمور" معاناة الشعب النا ......





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