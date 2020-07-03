2020/07/03 | 08:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين إيرينا فوياشكوفا-سولورانو نائبةً جديدةً لممثله الخاص في العراق، ومنسقة مقيمة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يعين ممثلة جديدة للامم المتحدة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يعين ممثلة جديدة للامم المتحدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).