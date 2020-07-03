تعاون تجاري بين العراق ولبنان في مجالي النفط والزراعة

2020/07/03 | 08:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد وزاري عراقي العاصمة اللبنانية بيروت لدعم الحكومة اللبنانية، وقالت مصادر أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب سيبحث مع الوفد العراقي استيراد ال...

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