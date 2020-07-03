2020/07/03 | 08:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في المكسيك يوم الخميس تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).