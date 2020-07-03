التبعات الاقتصادية المجحفة للقرار ( 435 لسنة 2018 ) الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة . - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/07/03 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صدر القرار ( 145 ) لسنة 2016 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق بشكل مباشر واجراء الصيانة عليها داخل العراق بعد ان كانت تجري العملية في دول الجوار .



وقد خفف هذا القرار على التجار تكاليف شحن السيارات الى دول الجوار كالإمارات والأردن وغيرها واصبح الشحن مباشر الى العراق , اضافة الى انه انقذ التجار العراقيين من دفع الأرضيات على ا ......





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