موضوعات نيسان – مهمات البروليتاريا في الثورة الحالية - فلاديمير لينين

2020/07/03 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاديمير_لينين لقد وصلت إلى بتروغراد في ليل الثالث من نيسان فلم أستطع بالطبع أن أقدم تقريرا عن مهمات البروليتاريا الثورية في اجتماع الرابع من نيسان إلا باسمي الشخصي، ومبديا تحفظاتي بصدد أني لم أستعد الاستعداد الكافي.وكل ما أستطعت القيام به من أجل تسهيل العمل – لنفسي وللمناظرين ذوي النية الحسنة – إنما هو تحضير موضوعات مكتوبة.



وقد تلوتها وأحلت نصها إلى الرفيق تسيريتيلي.



تلوتها ببطء بالغ، ومرتين: أول، ف ......





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