2020/07/03 | 08:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير يكشف محاولات إيران الضغط على الولايات المتحدة، للخلاص من عقوبات منع شراء السلاح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتحضر لمواجهة أميركا لرفع عقوبات شراء السلاح) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتحضر لمواجهة أميركا لرفع عقوبات شراء السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).