عدة أحياء عادت إليها الكهرباء.. بعد ظلام طويل

2020/07/03 | 08:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد معاناتها فترة طويلة بدون تيار كهربائي، أحياء من الرقة تصلها الشبكة الكهربائية بلا انقطاع اليوم

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