العراق يوقف تحميل النفط للأردن

2020/07/03 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، الخميس، إيقاف تحميل النفط الخام العراقي في الوقت الحاضر من قبل الجانب العراقي حتى إشعار آخر، نظراً لـ “الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط العالمية”.الحياري تحدث لـ “المملكة” عن متابعة مع المعنيين في الجانب العراقي لاستئناف استيراد النفط من العراق خاصة بعد […]

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