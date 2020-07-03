ماهو فيروس سي.. وما أعراضه؟

2020/07/03 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيروس “سي” هو فيروس الكبد الوبائي، ويعتقد البعض أن اعراضه تقتصر على الشعور بالغثيان والقيء وآلام البطن وفقدان الشهية، ولكن الأعراض الحقيقية تمتد إلى الجلد.وبحسب موقع “Web MD” الطبي فإن أعراض فيروس “سي” تتلخص بالآتي: الحكة وكما أفاد الموقع المذكور، لا يقوى الكبد على القيام بوظائفه الحيوية عند الإصابة بفيروس “سي”، ومع […]

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