لماذا حظرت الهند تطبيق تيك توك

2020/07/03 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت الهند، 59 تطبيقا للهواتف المحمولة، معظمها تطبيقات صينية، من بينها “تيك توك” و”بايت دانس” والمتصفح الخاص بموقع “علي بابا” و”وي تشات”، مشيرة إلى مخاوف أمنية.وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، في بيان، إن التطبيقات “تضر بسيادة ونزاهة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام”.ويأتي هذا الحظر بعد اشتباك حدودي بين […]

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