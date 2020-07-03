علامات تدل على أنك لا تشرب كمية كافية من الماء

2020/07/03 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل المياه 60% من جسم الإنسان وهي ضرورية للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي، وإخراج السموم من الجسم، وإنتاج سوائل جسدية مثل اللعاب.وتساهم المياه أيضا في وظيفة الأمعاء العادية، والأداء العضلي الأمثل، والحفاظ على بشرة نقية وشابة.ومع ذلك، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يسبب الجفاف وأعراضا سلبية أخرى.[…]

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