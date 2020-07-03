فوز الفهد: أتعرض من 6 سنين للضرب والانتقادات

2020/07/03 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن صمتها بشأن الانتقادات التي توجه إليها بشكل متواصل بسبب الإطلالات التي تظهر بها يومًا تلو الآخر عبر حسابها في موقع “إنستغرام” ويلاحظها الجمهور تحديدًا منذ زواجها منتصف مارس الماضي من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، مؤكدة أنها أصيبت بالملل بسبب ارتدائها للون الأسود.وقالت فوز الفهد في مقطع فيديو […]

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