2020/07/03 | 09:03 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى البصرة للمربد: السعة السريرية بلغت 450 سرير و4 غرف للعناية المركزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 09:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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