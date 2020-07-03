خبير اقتصادي: زوال الازمة المالية مرهون باجراءات حكومية حقيقية

2020/07/03 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين المختص بالشأن الاقتصادي احسان الكناني، ان زوال وتجاوز الازمة المالية مرهون باجراءات حكومية حقيقية بعيدا عن التصريحات وسياسة المماطلة، لافتا الى ان الكثير من الموارد بالامكان استغلالها لتجاوز الازمة.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الكثير من علامات الاستفهام تدور حول اجراءات الحكومة فيما يتعلق بتجاوز الازمة المالية، رغم تأكيدات وزارة المالية على […]

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