2020/07/03 | 09:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولة تقدم 3 آلاف دولار للمصابين بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 09:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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