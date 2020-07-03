عضو بالمالية النيابية يكشف حجم العجز المالي لتسديد رواتب الموظفين

2020/07/03 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب احمد الصفار، الجمعة (3 تموز 2020)، حجم العجز المالي لتسديد رواتب موظفي الدولة شهريا.

وقال احمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وزير المالية اوضح للجنة المالية النيابية حاجته الوزارة الى 15 ترليون دينار و5 مليار دولار حتى نهاية العام قبل موافقتنا على قانون الاقتراض الاسبوع الماضي لعبور الازمة المالية، مع شرط دفع الرواتب والمستلزمات الضرورية الاخرى ومنها الادوية والبطاقة التموينية ودفع المشاريع المهمة والمستمرة الى الانجاز لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق نشاط في الاسواق".

واضاف الصفار، ان "اسعار النفط حاليا جيدة وهي في ارتفاع مستمر وقفزت فوق حاجز الـ40 دولارا"، مبينا ان "عجز الميزانية التشغيلية في العراق يتراوح من 2 ترليون الى 2 ونصف ترليون شهريا".

واشار عضو اللجنة المالية في البرلمان، إلى أن "اعلان البنك المركزي العراقي مساعدة وزارة المالية بإعادة خصم سندات خزينة، سيوفر 8 ترليون دينار لثلاثة أشهر هي تموز وأب وايلول لتسديد الرواتب وبقية الالتزامات الاخرى خاصة وان ارتفاع اسعار النفط له تاثير جيد على الميزانية".

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وقالت الوزارة في بيان بثه تلفزيون المملكة

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