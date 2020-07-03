داخلية غزة تعلن القبض على خلية تديرها المخابرات الإسرائيلية

2020/07/03 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من اكتشاف خلية موجهة من قبل المخابرات الإسرائيلية، وذلك خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.وقالت الوزارة في بيان أصدرته الخميس، إن الأجهزة الأمنية في غزة رصدت “تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقات مكثفة، وعمليات تعقب […]

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