داخلية غزة تعلن القبض على خلية تديرها المخابرات الصهيونية

2020/07/03 | 09:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من اكتشاف خلية موجهة من قبل المخابرات الإسرائيلية، وذلك خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.وقالت الوزارة، إن الأجهزة الأمنية في غزة رصدت “تحركات مشبوهة لعدد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقات مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية […]

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