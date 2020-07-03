الازيرجاوي: هناك تخبط في بعض قرارات الحكومة وعامل الوقت كفيل بتجاوز الازمات

2020/07/03 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، ان هناك تخبط في القرارات التي تصدرها الحكومة في وقت يعاني فيه البلد من أزمات متعددة، لافتا الى ان الوضع الراهن بحاجة الى مزيد من الوقت لحل الإشكاليات وتجاوز الازمات ومعرفة حقيقة جدية تلك القرارات.وقال الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان “هناك بعض التخبطات ببعض القرارات التي […]

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