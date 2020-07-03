مستشار الكاظمي يهدد بإجراءات جديدة: “ليس عدلاً ان لا نفرض الضرائب”

2020/07/03 | 09:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الحكومة ستواصل اتخاذ اجراءات اصلاحية حازمة بالرغم من ردود افعال “الكتل المتضررة”، مبينا ان خطة مكافحة الفساد تجري بالتنسيق مع الجهات القضائية.وقال داوود في حديث متلفز تابعته “يس عراق”، إن “كل الاجراءات التي اتخذت من هذه الحكومة كانت بأمر قضائي حتى أوامر […]

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