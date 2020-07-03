سعر سلة نفط أوبك يتجاوز 40 دولارا

2020/07/03 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر سلة نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول فوق 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أربعة أشهر، نظرا لارتفاع أسعار البيع الرسمية، وفقا لبيانات من المنظمة.وبلغ سعر السلة 42.66 دولار للبرميل في أول يوليو تموز، بما يزيد نحو 12 بالمئة مقارنة مع اليوم السابق، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الثالث من مارس آذار، بحسب الأرقام.ترجع […]

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