الأمم المتحدة تعين ممثلة جديدة في العراق

2020/07/03 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة (3 تموز 2020)، نائبةً جديدةً لممثله الخاص في العراق، ومنسقة مقيمة.

وقال غوتيريش، في بيان رسمي، حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "النائبة الجديدة فوياشكوفا-سولورانو وهي ألمانية ستشغل أيضاً منصب منسقة الشؤون الإنسانية خلفاً للسيدة مارتا رويداس من إسبانيا، والتي تقاعدت من الأمم المتحدة في أيار/ مايو".





وأضاف البيان ان "فوياشكوفا-سولورانو ترفد هذا المنصب بأكثر من ثلاثة عقودٍ من الخبرة العالمية في قضايا الهجرة واللاجئين، وتنسيق استجابات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية، بما في ذلك بمنصب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تركيا (2016-2019) وفي صربيا (2013-2016)، ومنذ آب/ أغسطس 2019، عملت فوياشكوفا-سولورانو قائمةً بأعمال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي لأوروبا وآسيا الوسطى في إسطنبول".

وتابع أن "فوياشكوفا-سولورانو حاصلة على شهادة الدبلوم في العلاقات الاقتصادية الدولية من الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا ودرجة الماجستير في التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي من جامعة فيينا وبكالوريوس في التاريخ وعلم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا.



وتُجيد اللغات الإنجليزية والألمانية والتشيكية".





لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم ـ بغداد

بحث رئيس اركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني نيكولاس كارتر، التعاون العسكري بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس اركان الجيش ا

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الخميس (2 تموز 2020)، على انباء تفيد بوجود نوايا محتملة لتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار ضمن قانون الاصلاح المالي المرتقب.

وقال مقرر اللجنة أحمد صفار، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس 2 تموز 2020، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق في قضية تصدير النفط العراقي لدول وصفها بالمعادية.

وقال العقابي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " اللجنة الق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمم المتحدة تعين ممثلة جديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمم المتحدة تعين ممثلة جديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).