إندونيسيا تعتزم إنتاج لقاح خاص بها ضد كورونا

2020/07/03 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة "جاكرتا بوست"، إن إندونيسيا تعمل على تصميم لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد، لأنها قلقة من أنه قد يصعب على الدول النامية الحصول عليه من الدول الأخرى.

ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق التطوير في وزارة البحوث والتكنولوجيا علي جفرون موكتي: "كما نعلم تبقى محدودة القدرات الإنتاجية لشركات التكنولوجيا الحيوية في العالم، ونعلم كذلك أنه توجد مشاكل في مجال قنوات التوريد والنقل العالمية".

وأشار إلى ضرورة، قيام بلاده بتصميم لقاح خاص "في إندونيسيا ليستخدم في إندونيسيا".

ووفقا للسيناريو المتفائل، يجب أن يتم الانتهاء من تطوير اللقاح الإندونيسي ضد فيروس كورونا في بداية عام 2021، وقد تبدأ اختباراته في النصف الثاني من ذلك العام.

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