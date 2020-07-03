دولة تقدم 3 آلاف دولار للمصابين بكورونا


دولة تقدم 3 آلاف دولار للمصابين بكورونا
2020/07/03 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

قررت جمهورية أوزبكستان تقديم ثلاثة آلاف دولار لأي سائح قد يصاب بفيروس كورونا خلال زيارته للبلاد.

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