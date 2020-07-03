بالتفاصيل،، تقرير يكشف تأثير كورونا على دعم إيران للفصائل العراقية: انخفاض من 5 مليون دولار الى 3 ونصف مليون

2020/07/03 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة “رويترز”، تقريراً اشارت فيه الى تأثيرات جائحة كورونا على الدعم الايراني للفصائل المسلحة العراقية التابعة لها، وتراجعه بالتزامن مع العقوبات الامريكية الخانقة.وذكرت الوكالة، نقلاً عن مصادرها أن جائحة فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية على طهران تؤثران بشدة على دعم إيران المالي والعسكري لجماعات شيعية مسلحة تعمل بالوكالة عنها في العراق […]

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