2020/07/03 | 09:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الجانب الأميركي لن يخرج قواته من العراق قبل اجراء الانتخابات المبكرة وضمان حصول عملائه على السلطة في العراق، لافتا الى ان واشنطن وجدت ان عهد الحكم الحالي هو الاوفر لاعادة عملائها للعراق من المطلوبين والقتلة.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “واشنطن كانت تنتظر هذه الفرصة وقد اتيحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البياتي: أميركا لن تخرج من العراق قبل اجراء الانتخابات المبكرة لهذا الهدف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البياتي: أميركا لن تخرج من العراق قبل اجراء الانتخابات المبكرة لهذا الهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).