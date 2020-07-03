تسجيل نحو 62 ألف وفاة بكورونا في البرازيل

2020/07/03 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنه تم تسجيل 1252 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61884.وسجلت 48105 إصابات جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليون و496 ألفا و858 حالة، في ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.ويواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي قلل في بداية […]

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