2020/07/03 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت محطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية مفاجأة بقولها إن ليونيل ميسي قائد برشلونة جمد فكرة تجديد عقده مع النادي الكتالوني بعد انتهاء عقده الحالي عام 2021 والرحيل عن النادي بعدها.وقالت المحطة إن ميسي الذي أكمل عامه الـ33 الشهر الماضي جمد مفاوضاته مع النادي لتجديد عقده بعد الأحداث الأخيرة التي صاحبت مباراة سيلتا فيغو ثم أتلتيكو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يهز مدينة برشلونة بخبر مثير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يهز مدينة برشلونة بخبر مثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).