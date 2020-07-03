الإردن تتحرك لإستئناف استيراد النفط العراقي

2020/07/03 | 09:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة الأردنية حسن الحياري، إيقاف تحميل النفط الخام العراقي في الوقت الحاضر من قبل بغداد حتى إشعار آخر، نظراً لـ “الانهيار غير المسبوق في أسعار النفط العالمية”.

وتحدث الحياري، عبر شاشة المملكة، عن متابعة مع المعنيين في الجانب العراقي لاستئناف استيراد النفط خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.

ويستورد الأردن النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، والموقعة في الثاني من شباط/فبراير 2019، التي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل نفط يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، قالت في بيان سابق، إن واردات الأردن من نفط العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 983 ألف برميل، بمعدل 10 آلاف، و800 برميل يوميا.

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