تعرف على اسعار النفط الخام اليوم،، ومحللون: فكرة 60 دولار للبرميل “ليست خيالاً”

2020/07/03 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام إرتفعت خلال الدورة الآسيوية، اليوم الجمعة، بحسب ارقام بورصة نيويورك التجارية، حيث وصلت قيمة العقود الآجلة للنفط الخام الى 40.39 للبرميل حيث ارتفع بنسبة 0.64%.، فيما وصلت اسعار النفط الخام الى 42.59 دولار للبرميل.وارتفعت اسعار برميل الخام الى 40.50 دولار، حيث قالت عدة تقارير ان النفط […]

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