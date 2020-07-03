موجة حر مرهقة في العراق اليوم وتستمر أسبوع كامل

2020/07/03 | 10:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي في العراق مصطفى القيسي اليوم الجمعة موجة حر مرهقة في عموم البلاد تستمر أسبوع كامل. ...

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