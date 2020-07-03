النفط يرتفع مع تراجع مؤشرات البطالة وانخفاض

2020/07/03 | 10:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40.65 دولار للبرميل

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