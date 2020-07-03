الصناعة تكشف تفاصيل خططها وتُشغل أربعة معامل لإنتاج الأوكسجين

2020/07/03 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن، تفاصيل خططها للنهوض بالصناعة المحلية ،من خلال تفعيل المصانع المتوقفة

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